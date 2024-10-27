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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء إنشاء موقف إقليمى نموذجي لسيارات الأجرة والأتوبيسات بالعلمين

البدء في إنشاء موقف
البدء في إنشاء موقف إقليمى نموذجي لسيارات الأجرة بالعلمين
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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، البدء في إنشاء موقف إقليمى نموذجي لسيارات الأجرة والأتوبيسات بمدينة العلمين؛ لتوفير الراحة للمواطنين ومنع العشوائية وتقليل الكثافات مع مزيد من التيسيرات للحركة المرورية داخل المدينة، حفاظا على المظهر الحضارى اللائق وبما يتماشى مع المشروعات القومية التى تجرى على أرضها.

وأوضح المهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بمحافظة مطروح، أن الموقف النموذجى الجديد سيتم إنشائه على مساحة 27 ألف كليو متر مربع؛ ليستوعب جميع سيارات الأجرة والأتوبيسات بين مدينة العلمين ومدن مطروح والمحافظات الأخرى. 

وأشار القط أنه سيتم العمل على وضع التصميم الحضاري للموقف الجديد، ودراسة جميع الخدمات اللازمة به.

البدء في إنشاء موقف إقليمى نموذجي لسيارات الأجرة والأتوبيسات بالعلمين

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