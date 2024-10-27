خبير: حادث الدهس بشمال تل أبيب ليس طبيعيا

قال فايز عباس، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن عملية الدهس في شمال تل أبيب عملية مخطط له وليس حادثا طبيعيا، موضحا أن هناك أكثر من 50 جريحا ولم يتم الإعلان عن عدد القتلى، لكن هذه العمليات تؤثر سلبا على المجتمع الإسرائيلي.

ونوه عباس خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه على الرغم من إعلان حالة الطوارئ والحرب ووجود الشرطة دائما في الأماكن العامة إلا إنّه لا يمكن منع مثل هذه العمليات.

وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن هناك مصدر في الجيش الإسرائيلي ذكر أن عميلة الدهس في شمال تل أبيب غير واضحة حتى الآن على الرغم من إطلاقهم للرصاص على السائق وقتله رغم عدم التعرف على هويته، مشيرًا إلى أنّه في الماضي حدثت عملية مشابهة، لكن كانت تتهم السائق بأنّه على خلفية أمنية قومية.

وأوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي لم يتوقع هذه الحوادث كونها فردية يقوم بها أشخاص دون التخطيط لها، كما كانت هناك عملية قبل أقل من عام بالقرب من معسكر للجيش الإسرائيلي في منطقة الرملي من خلال دهس سائق عربي لضباط الجيش وقتل 3 أشخاص.