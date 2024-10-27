بتكلفة 9 ملايبن جنيه.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة بنا أبو صير الابتدائية

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ،صباح اليوم ،يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ،مدرسة بنا أبو صير الابتدائية بمركز سمنود، بحضور النائب محمد زايد والنائبة سحر العشري ، والمهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية ، اللواء كمال عزت رئيس مركز ومدينة سمنود ،في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية وبناء الإنسان المصري وتلبية كافة احتياجاته وأهمها حق التعليم وهذا ما ينعكس في كافة المشاريع التي تسعى المحافظة لإنهائها.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وسط سعادة أطفال القرية والأهالي استمع المحافظ إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية عن المدرسة المقامة على مساحة 1075.57م2 وتتكون من 4 طوابق وتضم فصلين رياض أطفال و 6 فصول للمرحلة الابتدائية، بتكلفة اجمالية 9 مليون جنية

و حرص المحافظ علي تفقد المدرسة و الفصول الدراسية، وأشاد المحافظ بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة مؤكدًا أن هناك اهتمام بالغ بملف تطوير المدارس القائمة وكذلك إنشاء مدارس جديدة لمواكبة خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية و أيضًا خطة المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، والتي تُعد عنصر أساسي في تطوير المنظومة، وذلك لمساعدة الطلاب على الاستيعاب والاستفادة بقدر كبير من اليوم الدراسي.

وأكد محافظ الغربية ، حرص المحافظة على تقديم كافة سُبل الدعم للعملية التعليمية والطلاب، إيمانًا بأهمية التعليم في إعداد جيل قوى قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما شاهد المحافظ عرض كارتية كاتا فردي من بطلة العالم للكاراتيه ، وعرض جمباز لفريق أبطال كاس مصر وعرض تايكوندو من أبطال دوليين بمنتخب مصر ، فضلا عن مشاهدته عرض كارتية أطفال وعرض موسيقى واغنية للمرشدات بعنوان احنا جيل جديد ، وحرص المحافظ على توجيه الثناء لأبنائه الطلاب المبدعين مؤكدا ضرورة الاهتمام بالنشء والعمل على تنمية مهاراتهم ومواهبهم وتبني أفكارهم البناءة، ومثمنا جهود مديرية التربية والتعليم بالغربية على الجهد المبذول لتنمية مواهب وقدرات التلاميذ .

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