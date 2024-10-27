محافظ المنوفية يوزع إعانات مالية لدعم طلاب مدارس التربية الفكرية ضمن مبادرة "بداية"

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة، وذلك من خلال تقديم إعانات مالية لطلاب مدارس التربية الفكرية بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تأتي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ أن هذه الإعانات تأتي كجزء من جهود التخفيف عن الأسر المستحقة، حيث تم في وقت سابق تقديم مساعدات مالية لطلاب مدارس النور والأمل، لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاجتماعية والصحية.

جاء ذلك بحضور محمد جمعة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و عبد الله عياد، مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي، إلى جانب مديري إدارات التربية الخاصة ومدارس التربية الفكرية.

وأكد محافظ المنوفية التزام المحافظة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة المهمة، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بذوي الهمم وتعمل على توفير فرص تعليم متكافئة لهم.

وأضاف أن القيادة السياسية تسعى إلى مد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً تحقيقاً لرؤية الدولة في توفير حياة كريمة للجميع.

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