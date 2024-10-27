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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحثة: الإدارة الأمريكية تضغط لوقف إطلاق النار قبيل الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الامريكية
الانتخابات الامريكية 2024
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قالت الدكتورة تمارا برو الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ حزب الله يعول على الميدان من أجل الضغط على إسرائيل في الدخول لمفاوضات، موضحا أنّ مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية آموس هوكشتاين زار بيروت الأسبوع الماضي حاملا معه مقترحات حول وقف إطلاق النار بين المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت «برو»، خلال مداخلة هاتفية ، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المسؤولين اللبنانيين من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش التقوا بالمبعوث الأمريكي، مشيرة إلى أنّ هوكشتاين سيعود إلى منطقة تل أبيب اليوم أو غدا حاملا معه 11 نقطة تتعلق بوقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة، فضلا عن انسحاب المقاومة إلى ما وراء نهر الليطاني، وإسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق.

وتابعت: «ويجرى التفاوض حول ترسيم الحدود البرية، من ثم سوف ينظر إلى رد إسرائيل على الـ11 بند، فإذا كان الجو إيجابي يعود إلى لبنان مجددا، كما يتضح أن الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار أو التوصل لهدنة 21 يوما قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية».

لوقف إطلاق النار حزب الله الولايات المتحدة الأمريكية تمارا برو