إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وعربة كارو بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 اطفال اثر تصادم سيارة ميكروباص مع عربة كارو أمام علي طريق "طناح - المنصورة"، أمام قرية سللنت بنطاق مركز المنصورة، محافظة الدقهلية، وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

اصابة 6 يحادث تصادم ميكروباص وكارو فى الدقهلية:

تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي بوقوع حادث سيارة ميكروباص وعربة كارو علي طريق (طناح - المنصورة) أمام قرية سللنت دائرة مركز المنصورة ووجود عدة مصابين .

انتقلت علي الفور 4 سيارات إسعاف وضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، بالفحص تبين إصابة كلا من:" السيد حسين احمد، 30 سنة، مقيم بقرية سللنت مركز المنصورة، باشتباه كسر بالفقرات القطنيه، نسمه سامح نسيم احمد 3 سنوات، مقيمية بقرية سللنت مركز المنصورة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و نسيم سامح نسيم احمد ابراهيم، 5 سنوات، مقيم بقرية سللنت مركز المنصورة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، زينب صادق محب معوض، 23 سنة، مقيمة بقرية ميت الصارم، مركز المنصورة، مصابة بكسر بالزراع الا يسر وجرح بالرأس 7سم واشتباه مابعد الارتجاج،و مريم محمد احمد، 21 سنة، مقيمة بقرية ميت الصارم مركز المنصورة، مصابة بجرح قطعي بالوجه 15سم، السيد احمد نسيم، 4 سنوات ، مقيم بقرية ميت الصارم مركز المنصورة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم".

جري نقل المصابين إلي مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.