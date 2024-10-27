محافظ الدقهلية: رفع 1800 طن مخلفات هدم من حرم طريق المنصورة دمياط الشرقي

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، شن حملة مكبرة لرفع تراكمات مخلفات الهدم والبناء وناتج التطهير علي طريق المنصورة دمياط الشرقي بداية من نزلة كوبري سندوب وحتي كوبري جديلة حرصا علي تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

رفع 1800 طن مخلفات هدم من حرم طريق المنصورة دمياط الشرقي:

وقال المحافظ "انه جرى رفع 1800 طن مخلفات هدم وبناء وناتج تطهير من حرم الطريق وذلك في إطار الخطة التي تنفذها أجهزة المحافظة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بهدف تحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

ومن جانبه اوضح محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية أنه بمشاركة معدات وحدة التدخل السريع بالديوان العام ومعدات الوحدات المحلية(شرق المنصورة - مركز المنصوره - السنبلاوين - بلقاس - نبروه ) وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات و محمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة وسامح سعد، بإدارة المخلفات الصلبة و محمد حسن نائب رئيس حي شرق المنصورة تم تنفيذ الحملة لرفع التراكمات من علي الطريق.

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