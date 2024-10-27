وزيرا الزراعة والتموين يبحثان التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي مع إيطاليا

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع فرانسيسكو لولوبريجيدا وزير السياسات الزراعية والغذائية الإيطالي، بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الادارية، لبحث آفاق التعاون المصري الإيطالي المشترك في مجال الزراعة والأمن والغذائي بحضور بعض قيادات الوزارتين والسفير الإيطالي بالقاهرة "ميكيلي كوراني".

في بداية اللقاء رحب وزير الزراعة المصري بنظيره الإيطالي مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا خاصة في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال فاروق أننا نتطلع إلى الارتقاء بالتعاون الزراعى إلى آفاق أكبر وبما يتناسب مع إمكانيات مصر وإيطاليا في هذا المجال .

وأشاد "فاروق" بالمبادرة الإيطالية سوق اليوم الواحد للمزارعين والتى بدأت بالأمس في محافظة الإسكندرية متطلعا إلى تعميمها في كل محافظات الجمهورية والتوسع فيها لأنها تقلل من الحلقات الوسيطة وبالتالي تسهم في تخفيض الأسعار وتوفر فرصة للمزارعين لتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة.

وقال أن أوجه التعاون مع الجانب الايطالي يمكن أن تشمل إنتاج التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستيراتيجية الموفرة للمياه وقصيرة العمر أيضا التعاون في مجال تخفيف التاثير السلبي للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

وقال وزير الزراعة اننا نتطلعنا إلى الاستفادة من الخبرة الإيطالية الكبيرة في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والنباتات الطبية والعطرية والتبادل الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي حيث التكنولوجيا الإيطالية مع الأيدى العاملة المصرية وتوافر الأراضي باستغلال محدوية المياه من خلال نظم الري الحديثة وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين في مصر وإيطاليا في مجال الأمن الغذائي.

وزير الزراعة أكد أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس السيسي إلى الحكومة بتقديم كافة اوجه الدعم للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تعمل برؤية واحدة وهي إزالة كافة معوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب

وزير الزراعة اقترح إنشاء نادى لرجال الأعمال المصري الايطالي يستهدف خلق فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وتبادل الأفكار والمشروعات الناجحة.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين ولاسيما في مشروعات التجارة الداخلية وفي هذا الصدد تمت الاشارة الي إفتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة الإيطالي لمشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية والذي يعتبر في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام، واكد السيد الدكتور وزير التموين الدكتور شريف فاروق ان هذا يعتبر اول سوق في أفريقيا بالتعاون مع الجانب الإيطالي وسيتم تعمميه في باقي محافظات الجمهورية تباعاً

ومن جانبه أعرب الوزير الإيطالي

عن سعادته بزيارة القاهرة مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ذات حضارة عظيمة مشيدا بالاثار المصرية وعراقة المباني المصرية مع النهضة الحديثة في مجال إنشاء المدن الحديثة وأشار إلى جولته في منطقة الاهرامات ومصر القديمة وخان الخليلي ومعبرا عن انبهاره بالثرات المصري الاسلامى والقبطي ، ومشيرا إلى أن مصر وإيطاليا لديهما حضارة وتاريخ عظيم.

وأكد وزير الزراعة الايطالى، أن مصر هي التي علمت العالم الزراعة وقال انه تعلم في المدارس الإيطالية ان الزراعة بدأت من مصر وأن النيل كان يفيض بالطمي على الزراعة المصرية ويزيد من خصوبة تربتها.

وقال الوزير الإيطالي اننا يجب أن نعمل معنا من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين في مجال تحقيق الأمن الغذائي مشيرا إلى تقدم بلاده في مجال الزراعة وقال انها أكبر دولة أوربية في الصادرات الزراعية

الوزير الإيطالي أشاد بالعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين واكد على ما طرحه نظيره المصري من افكار ورؤى للتعاون المستقبلى في كافة الأنشطة الزراعية المختلفة، ومؤكدا على إستعداد بلاده للتعاون وتقديم كل الدعم الفني لمصر في مجال الزراعة باعتبارها أيضا بوابة أفريقيا.

وأضاف أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى أفريقيا التي نفذت فكرة سوق اليوم الواحد للمزارعين والتي بدأت بالأمس في الإسكندرية.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على تشكيل مجموعات عمل فنية تبدأ على الفور في إتخاذ خطوات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وكذلك الدعوة لعقد اجتماعات دورية بين الشركات المصرية الإيطالية لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإستثمار الزراعي.

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