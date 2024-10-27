قصة جهاد الحاجة فرحانة.. شاهد

في لفتة تقديرية تعكس تقدير الوطن لأبنائه المخلصين، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة فرحانة حسين سالم سلامة، المعروفة بلقب "أم داود"، خلال احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر.

السيدة فرحانة، تنتمي إلى قبيلة الرياشات المنتشرة بين مدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، تعيش حاليًا في حي ضاحية السلام بالعريش، وتعتبر فرحانة رمزًا للجهاد الوطني، حيث لعبت دورًا حيويًا في نقل المعلومات إلى القيادة من عمق سيناء، متجاوزة المخاطر التي كانت تواجهها.

تزوجت أم داود من إبراهيم حسين أبورياش وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم: عبدالرسول وداود وعبدالمنعم، ولديها 16 حفيدًا من أبناءها الثلاثة.

كانت أيضًا تمارس تجارة الأقمشة بالتعاون مع عدد من المجاهدين، حيث كانت تتنقل بين سيناء ومديرية التحرير، مما ساهم في دعم المقاومة في تلك الحقبة.

وفي خطوة تعكس الاعتراف بتضحياتها، وجه الرئيس السيسي بإطلاق اسم السيدة فرحانة سالم على أحد أحياء شمال سيناء وعلى مشروع تنموي في القاهرة، تكريمًا لدورها البطولي في خدمة الوطن وإلهام للأجيال القادمة.