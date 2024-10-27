إلهام شاهين تشارك نجوم الفن احتفالات نصر أكتوبر

وجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر إلي اتحاد القبائل العربية، بعد دعوتها لحضور حفل انتصارات أكتوبر، من ستاد العاصمة الإدارية، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها مع نجوم الفن لتشارك بها جمهورها.

منشور الفنانة إلهام شاهين

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصور "حفل ابطال مصر باستاد الأوليمبياد بالعاصمة الإدارية بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين منشورها "الاحتفال بذكري ٥١ عام علي نصر أكتوبر المجيد، شكراً لاتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، وربنا يحمي جيش مصر وشعبها".

حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والاعلام والسياسة، وكان الحضور الفني الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين، الفنان آسر يس، الفنان شريف منير.

حضرت الفنانة إلهام شاهين حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ ٧، الخميس الماضي، ووجهت كلمة ورسالة حب وتقدير للفنان محمود حميدة بمناسبة تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي.