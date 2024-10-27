ثوران بركان "جبل ميرابي" مجددا في إندونيسيا

أفادت تقارير إعلامية في إندونيسيا اليوم الأحد بثوران بركان "جبل ميرابي" مجددا مما تسبب في إطلاق أعمدة كثيفة من الرماد، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المسئول في مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا أحمد ريفاندي قوله إن الرماد الساخن الناجم عن ثوران البركان انتشر لعدة أميال وغطى مجموعة من القرى والبلدات المجاورة، مشيرا إلى أن أعمدة الرماد بلغ ارتفاعها قرابة 2000 متر.

ويأتي ثوران البركان بعد مرور خمسة أشهر من الأمطار الموسمية التي تسببت في حدوث انهيارات أرضية من الطين والحمم الباردة من جبل ميرابي وفيضانات على ضفاف الأنهار اجتاحت قرى جبلية وجرفت المنازل وتسببت في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وكان اندلاع بركان ميرابي في ديسمبر 2023 قد أسفر عن مقتل 24 متسلقا وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين الذين حوصروا بسبب ثورانه المفاجئ.