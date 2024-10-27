الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة إزمايلوفكا في دونيتسك بعد معارك ضارية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، السيطرة على بلدة إزمايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد.



وقالت الوزارة - في بيان نقله موقع روسيا اليوم الإخباري - إن القوات الروسية تمكنت من صد 11 هجوما للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 600 جندي، و4 مركبات مدرعة، وعدد من المدافع، وتم تدمير مستودع للذخيرة".

وتابع البيان إن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بدونيتسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 720 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة وعدد من المدافع، وتدمير محطة الحرب الإلكترونية Enklav-N ونظام الرادار التكتيكي الإسرائيلي الصنع ieMHR وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".

وأضاف: "قامت وحدات من قوات مجموعة (الغرب) الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين (المعترف بهما من جانب وحد)، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكري، ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتال مشاة، وأربع مركبات مدرعة".

كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بدونيتسك، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 140 عسكريًا، ودبابة، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع وعدد من المدافع، وتدمير مستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب البيان؛ فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 134 منطقة".