إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بمصرف مائي بطريق الصوامع بالفيوم

أصيبت 3 أشخاص بكدمات وسحجات في حادث انقلاب سيارة ملاكى بمصرف مائي بطريق الصوامع بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى فى مصرف مائي بطريق الصوامع بدائرة القسم .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ من كانوا بالسيارة، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى طاميه المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.