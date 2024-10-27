محافظ الدقهلية يتفقد موقع انهيار 3 منازل بسبب هبوط أرضي بقرية منية سمنود

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم موقع انهيار 3 منازل تأثرت بالهبوط الأرضي الذي وقع أمس بشارع الجمهورية بنطاق الوحدة بقرية منية سمنود مركز أجا .

رافق محافظ الدقهلية، المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة أجا ورئيس الوحدة المحلية لقرية مين سمنود. حيث جرى تفقد المنازل المجاورة لموقع الهبوط .

وكانت الوحدة المحلية لرئاسة مركز أجا بإشراف ومتابعة رئيس مركز ومدينة أجا قد قامت بإخلاء المنازل الثلاثة من 3 اسر كانت تقطنها وذلك دون خسائر في الارواح او الممتلكات وعمل كردون أمني بمحيط المنطقة للمنازل المتأثرة والمنازل المجاورة.

وأكد "مرزوق"علي فصل المرافق عن المنازل الثلاثة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للعرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لازالة مواطن الخطورة حرصا علي سلامة وحياة المواطنين.

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