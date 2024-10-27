لتحديد تعاطيه المخدرات من عدمه.. عرض سعد الصغير على الطب الشرعي و25 نوفمبر النطق بالحكم .. فيديو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقة بالعباسية، بعرض المتهم سعد محمود حنفي عبد العزيز وشهرته “ سعد الصغير” وأوراق علاجه لتوقيع الكشف الطبي بمعرفة الطب الشرعي، وذلك للوقوف على حالته لصحية، وبيان عما إذا كانت حالته تستوجب تعاطيه المادة المخدرة كعلاج أم لا، مع إرسال تقرير مفصل عن حالته والعلاج المستخدم، وموافاة المحكمة به، وحددت المحكمة جلسة 25 نوفمبر القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، لاعترفات المطرب سعد الصغير أثناء محاكمته في تعاطي المخدرات.

وقال سعد الصغير لـ القاضي: “معرفش حاجة عن المضبوطات دي .. وفي حياتي ما شربت سجائر ولا حشيش”.

وعن الترامادول قال “الصغير”: إنه يشربه بناء علي روشتة علاجية.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.

محاكمة سعد الصغير بسبب المخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.