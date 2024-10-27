إزالة 12 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 12 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي أسيوط وديروط ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 للازالات التي بدأت السبت 12 أكتوبر الجاري وتنتهي 1 نوفمبر 2024 ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ إزالة لعدد 12 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي أسيوط وديروط بمساحة 1825 متر مربع حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز بإزالة 8 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة لهيئة الاصلاح الزراعي "طلبات غير جادة" على مساحة 1300 متر مربع كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس المركز من تنفيذ إزالة على 4 حالات تعدي بالمباني على أرض زراعية ملك أهالي بمساحة 525 متر مربع وتمت الازالات في وجود قوة أمنية وبمشاركة مسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات وباستخدام الحملات الميكانيكية التابعة للوحدتين المحليتين.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات مشدداً إنه لا تهاون في حق الشعب وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.