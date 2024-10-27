المكتب البابوي للمشروعات ينظم فعاليات خدمية وثقافية بالكاتدرائية المرقسية

أطلق المكتب البابوي للمشروعات، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" الرئاسية، مجموعة من الفعاليات والخدمات في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالتعاون مع عدة وزارات.

شملت الفعاليات تقديم خدمات حكومية متنوعة، حيث تم التنسيق مع الوزارات المعنية لتسهيل وصول المواطنين إلى هذه الخدمات داخل إطار الكاتدرائية، مما يعكس دور الكنيسة في دعم المجتمع.

إضافة إلى ذلك، نظم المكتب مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال بالتعاون مع وزارة الثقافة، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى صقل خبراتهم المعرفية وتعزيز مهاراتهم الشخصية. تتضمن الأنشطة ورش عمل وفقرات ترفيهية متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.

كما تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم ملتقى توظيف لخريجي الجامعات والتعليم الفني، حيث يهدف هذا الملتقى إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم الشباب في دخول سوق العمل، مما يسهم في بناء جيل مؤهل يسهم في تطوير المجتمع.

تأتي هذه الفعاليات كجزء من جهود المكتب البابوي للمشروعات لتعزيز الروابط المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة التي تهدف إليها المبادرة الرئاسية.