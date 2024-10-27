ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المكتب البابوي للمشروعات ينظم فعاليات خدمية وثقافية بالكاتدرائية المرقسية

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلق المكتب البابوي للمشروعات، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" الرئاسية، مجموعة من الفعاليات والخدمات في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالتعاون مع عدة وزارات.

شملت الفعاليات تقديم خدمات حكومية متنوعة، حيث تم التنسيق مع الوزارات المعنية لتسهيل وصول المواطنين إلى هذه الخدمات داخل إطار الكاتدرائية، مما يعكس دور الكنيسة في دعم المجتمع.

إضافة إلى ذلك، نظم المكتب مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال بالتعاون مع وزارة الثقافة، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى صقل خبراتهم المعرفية وتعزيز مهاراتهم الشخصية. تتضمن الأنشطة ورش عمل وفقرات ترفيهية متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية. 

كما تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم ملتقى توظيف لخريجي الجامعات والتعليم الفني، حيث يهدف هذا الملتقى إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم الشباب في دخول سوق العمل، مما يسهم في بناء جيل مؤهل يسهم في تطوير المجتمع. 

تأتي هذه الفعاليات كجزء من جهود المكتب البابوي للمشروعات لتعزيز الروابط المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة التي تهدف إليها المبادرة الرئاسية.

الأنشطة الثقافية احتياجات المواطنين الشباب والرياضة بداية جديدة لبناء الإنسان