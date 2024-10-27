خبير: إسرائيل فوتت فرصة ذهبية لاستعادة المحتجزين بغزة

قال أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن المعارضة في الاحتلال الإسرائيلي تنسجم مع حكومة بنيامين نتنياهو بشكل تام باستثناء قضية الأسرى، مشيرا إلى أن إسرائيل فوتت فرصة ذهبية كان يمكن من خلالها استعادة المحتجزين بقطاع غزة خاصة ورقة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي طرحها في حزيران الماضي، ثم تحولت إلى ورقة أممية عن طريق مجلس الأمن.

وأضاف «شديد»، خلال مداخل هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض أركان المعارضة في دولة الاحتلال هاجمت نتنياهو بشدة احتجاجا على الرد الباهت التي قامت به إسرائيل بالهجوم على إيران.

وتابع، أن يائير لابيد عضو الكنيست الإسرائيلي قال إن هذا الهجوم لا يرتقي إلى مستوى التهديدات التي خرجت عن نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآاف جالانت وما ألمح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.