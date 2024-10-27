القومي للسكان ينظم ندوات حول تنمية الأسرة بأسيوط

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف التوعية لدى المواطنين بكافة فئاتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة خاصة لطلاب وطالبات المدارس الذين هم أمل المستقبل وقادة البلاد في استمرار عمليات البناء والتطوير للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030، لافتاً إلى ضرورة تنظيم المزيد من القوافل والندوات والإستفادة من كافة المبادرات والبرامج لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية للعمل على وضع حلول للمشاكل المجتمعية المختلفة والتي من بينها الحد من الزيادة السكانية وخطورتها.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط قد نظم ندوة حول "دور الشباب لتصدى للمشكلات المجتمعية والمواطنة" بمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة أسيوط بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وذلك بحضور عدد 40 طالب مستفيد ومدير المدرسة كما تم تنظيم ندوة حول برنامج تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "ايد في ايد هننجح أكيد" وبحضور ٤٥ سيدة ورجل وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط ومركز إعلام منفلوط وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديده لبناء الإنسان" مضيفاً أنه تم تنظيم ندوة بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات بمشاركة 45 طالبة للتحدث عن محور تدعيم المرأة وخطورة الزواج المبكر على المجتمع وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومكتبه مصر العامة