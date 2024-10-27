رصف طريق بطول 3 كيلومترات بالبداري بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى العمل على تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والأحياء لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة المركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات والعمل على الإنتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني ومتابعة أعمال الرصف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز قد قامت بتنفيذ أعمال رصف طريق سنار بطول 3 كيلومتر بنطاق المركز بالتنسيق مع مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة وإشراف مديرية الطرق والنقل بأسيوط بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مدير المديرية.

جاء ذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى أهمية متابعة نواب رئيس المركز للتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة وجودة الأعمال في التنفيذ لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مؤكداً على العمل خلال الفترة القادمة لتحسين وتطوير الخدمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة بالمراكز والأحياء.