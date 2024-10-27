ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تغلق الطريق من مفترق بلدة عناتا باتجاه بلدة حزما ومدينة رام الله

حادث دهس تل أبيب
حادث دهس تل أبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال تغلق الطريق من مفترق بلدة عناتا باتجاه بلدة حزما ومدينة رام الله.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، أن هناك بلاغ أولي للشرطة عن محاولة دهس في منطقة حزما شرق القدس وإطلاق نار على السائق.

وصباح اليوم وقعت عملية الدهس شمال تل أبيب واتهم الاحتلال شاب فلسطيني من مدينة قلنسوة الواقعة ضمن الخط الأخضر بتنفيذها. ووقعت الحادثة في محطة للحافلات بـ”جليلوت” شمالي تل أبيب وأدت إلى مقتل 5 وإصابة عشرات الأشخاص بجروح بينهم إصابات خطيرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن حافلة توقفت بالقرب من محطة لأجل إنزال ركاب فجاءت شاحنة وصدمتهم في الوقت ذاته.

وتقول المصادر الطبية إن 24 مصابا وصلوا إلى المستشفيات بينهم إصابات متوسطة والعديد من الإصابات تعالج في المكان وتنقل الحالات الصعبة إلى المستشفيات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم "تحييد سائق الشاحنة". 

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مواطنين تواجدوا في المكان هم من أطلقوا النار على سائق الشاحنة.

قوات الاحتلال مفترق بلدة عناتا بلدة حزما مدينة رام الله دهس