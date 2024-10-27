محافظ الدقهلية: ضبط 76 مخالفة تموينية وإحالة أصحابها الى النيابة العامة

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ضبط 76 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

ضبط 76 مخالفة تموينية وإحالة أصحابها الى النيابة العامة في الدقهلية:

وقال المحافظ انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأضاف المحافظ انه جرى إحالة كافة المحاضر المحررة للمخالفين الى النيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى، مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور أحمد ابوالغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 24 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث جرى ضبط وتحرير 52 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وتجميع دقيق وعدم وجود..

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات عرض سلع بدون فواتير ومزاولة نشاط بدون ترخيص وذبح خارج السلخانة، وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم وجود شهادات صحية، والتحفظ علي 70 كجم لحوم و 1 طن دقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مرزوق" على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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