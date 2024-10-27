رئيس مركز صدفا بأسيوط يتابع سير العمل بمشغل أولاد إلياس للفتيات

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للقطاعات والمشروعات التي تقدم خدمات للمواطنين بالمراكز والأحياء تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، لافتاً إلى العمل على الإستفادة من الإمكانات المتاحة بكل مركز للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات المحلية عن طريق تعزيز دور المرأة في المجتمع وتوفير حياة كريمة للجميع مشيراً إلى أهمية تقديم دورات تدريبية في مجال الخياطة والتفصيل بمشغل تدريب خياطة لتأهيل الفتيات في المراكز والإستفادة منه والذي تم دعمه وإنشائه خلال الأونة الأخيرة بماكينات خياطة مما سيمكن الفتيات من اكتساب مهارات مهنية تؤهلهن لدخول سوق العمل أو البدء في مشروعات صغيرة خاصة بهن.

وأوضح محافظ أسيوط أنه كلف رؤساء المراكز والقرى بالمرور على المشروعات والقطاعات الخدمية المختلفة لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات بشكل لائق حيث قام ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا بالمرور والمتابعة الدورية لمشغل أولاد إلياس للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ التدريبات للفتيات والذي تم دعمه مؤخراً حيث تم تسليمهم 4 ماكينات خياطة من المحافظة ليكون إجمالي الماكينات 12 ماكينة حيث يتم تدريب 10 سيدات وفتيات بالمشغل خلال الفترة الحالية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من التدريبات للفتيات بالمشغل والذي يستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل حقيقية للفتيات والسيدات لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه داعياً الفتيات إلى الإستفادة من هذه الفرصة والعمل لتحقيق طموحاتهن