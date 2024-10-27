تفاصيل استضافة جامعة أسيوط لاحتفالية "يوم الصيدلي"

استضافت جامعة أسيوط؛ الاحتفالية السنوية بيوم الصيدلي، والتي نظمتها نقابة صيادلة أسيوط؛ لتكريم نحو (٤٠٠) فرداً من رواد هذه المهنة العريقة في محافظة أسيوط، وذلك بالقاعة الثمانية، بالمبني الإداري، بالجامعة.

شهدت الاحتفالية حضور: الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور علاء عرفات نقيب الصيادلة، والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والدكتور ممدوح محمد أمين صندوق النقابة، والدكتور أحمد محمد عثمان نائب رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة هايدي صبحي شاكر عضو مجلس النقابة، والدكتور أحمد محمد قاسم عضو مجلس النقابة، وحشد من صيادلة أسيوط.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلي أن كلية الصيدلة، بجامعة أسيوط؛ تُعد واحدة من الكيانات الأكاديمية الرائدة في مجال الصيدلة، وعلم الأدوية على المستوى العالمي؛ بفضل التزامها بالجودة، والبحث العلمي، والتطوير المستمر، موضحًا أن الصيدلي له دورًا مؤثرًا بشكل كبير داخل المستشفيات، ودور الرعاية الصحية، ومشيرًا إلى حرص جامعة أسيوط على تكريم رواد هذه المهنة المميزة، وتكريم المتفوقين من شباب الصيادلة، والباحثين في مختلف المجالات الصيدلية؛ تشجيعاً لهم على الاستمرار في التعلم، وبذل المزيد من الجهد في مجال البحث العلمي، بما يحقق النفع للمجتمع؛ صحياً، واقتصادياً.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى؛ عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفالية، والتي تهدف إلى التوعية بدور الصيادلة، وتشجيع الأنشطة التى تدعم دور الصيدلى فى تحسين الرعاية الصحية، إلي جانب تشجيع التنافسية الحميدة بين أبناء مهنة الصيدلة بمختلف تخصصاتها، مشيداً بدور نقابة الصيادلة في دعم مسيرة الصيدلي المصري، وخلق منظومة عمل سليمة؛ تقدر قيمة العمل، والإنجاز، وتحرص على تكريم أبنائها المخلصين.

وأشاد الدكتور علاء عرفات؛ بالتعاون المثمر بين الجامعة، ونقابة الصيادلة بأسيوط، ووزارة الصحة، موضحاً أن الحفل شهد تكريم الصيادلة الحاصلين على دبلومات، وعلى شهادات الماجستير، والدكتوراه، وتكريم أوائل الطلاب بكلية الصيدلة، فضلاً عن تكريم الصيادلة المتميزين مهنياً، وتكريم الصيادلة رواد المهنة ممن بلغوا سن المعاش، إلى جانب تأبين المتوفين من الصيادلة خلال العام الماضي.

كما أعرب الحضور؛ عن خالص الشكر والتقدير؛ لجامعة أسيوط العريقة، والتي تحرص على تقديم كافة صور الدعم للمنظومة الطبية بالمحافظة؛ بجميع هيئاتها، ونقاباتها، ومن ضمنها نقابة الصيادلة، كما تدعم التعلم المستمر خاصة لخريجي الكليات الطبية، فضلاً عن مشاركتها القوية في مختلف الفعاليات، والأنشطة الطبية، والصيدلية على مستوى المحافظة.