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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي والعين الإماراتي.. كلاسيكو عربي في كأس إنتركونتيننتال

ارشيفية
ارشيفية
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تتجه أنظار الجماهير المصرية والإماراتية والعربية إلى مباراة الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين الإماراتي على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات في ربع نهائي كأس القارات للأندية 2024 “إنتركونتيننتال” بحثا عن بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وتحظى مباراة الأهلي والعين باهتمام ومتابعة كبيرة على الصعيدين العربي والعالمي، خاصة أنه بطولة منفصلة بين بطلي إفريقيا وآسيا، ويتوج الفائز في اللقاء بكأس خاصة بالإضافة إلى حصوله على مبلغ مالي كبير والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

 يخوض المارد الأحمر منافسات كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال” بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، وجنبت القرعة المارد الأحمر من المشاركة في الدور التمهيدي على أن يبدأ مشواره من ربع النهائي بحثا عن إنجاز جديد على الصعيد العالمي.

في المقابل يخوض العين الإماراتي البطولة بطموحات كبيرة وبصفته بطل دوري أبطال آسيا بحثا عن إنجاز جديد وتأهل لربع النهائي بعدما اكتسح أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسداسية في الدور التمهيدي ليضرب موعدا مثيلا في الكلاسيكو العربي أمام الأهلي. 

 

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