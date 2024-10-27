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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محاولة دهس جديدة شرق القدس وإطلاق نار على السائق

عملية دهس
عملية دهس
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق النار على سائق لمحاولته تنفيذ عملية دهس عند حاجز حزما العسكري شمال القدس، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية". 

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أن هناك بلاغ أولي للشرطة عن محاولة دهس في منطقة حزما شرق القدس وإطلاق نار على السائق.

وصباح اليوم وقعت عملية الدهس شمال تل أبيب واتهم الاحتلال شاب فلسطيني من مدينة قلنسوة الواقعة ضمن الخط الأخضر بتنفيذها. ووقعت الحادثة في محطة للحافلات بـ”جليلوت” شمالي تل أبيب وأدت إلى مقتل 5 وإصابة عشرات الأشخاص بجروح بينهم إصابات خطيرة.

جيش الاحتلال عملية دهس شمال القدس منطقة حزما