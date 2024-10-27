الأهلي والعين.. الأحمر لا يعرف الهزيمة أمام الأندية الإماراتية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية ومرتقبة أمام العين الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”.

ويضرب الأهلي موعدا جديدا مع الأنية الإماراتيه بعدما التقى المارد الأحمر مع الأندية الإماراتية في 4 مواجهات سابقة كانت ضد أندية النصر والوحدة والوصل “ذهابا وإيابا” على الترتيب بينما ستكون مواجهة العين الأولى للمارد الأحمر .

وخلال المواجهات السابقة حقق الأهلي الفوز مرتين وتعادل مرتين ولم يتلقى أي هزيمة وهو ما يزيد من فرص الفريق للفوز رغم قوة وشراسة الفريق العيناوي بطل آسيا خاصة أنه يمتلك نجوم من العيار الثقيل.

وكانت أول مواجهة للنادي الأهلي ضد الأندية الإماراتيه يوم 2 أكتوبر عام 1995 حينما واجه النصر في دور المجموعات من البطولة العربية وتمكن المارد الأحمر من الفوز بثلاثية مقابل هدف أحرز أهداف الأهلي أحمد كشري "هدفين" وهادي خشبة، أما المواجهة الثانية فكانت في البطولة العربية أيضا نسخة 2017 والتقى الأهلي مع الوحدة الإماراتي وفاز الأحمر بهدفين دون رد عن طريق عمرو بركات وإسلام محارب.

وواجه الأهلي فريق ثالث من الإمارات وهو نادي الوصل في البطولة العربية وانتهى لقاء الذهاب على استاد برج العرب بالتعادل بهدفين لكل فريق سجل للأهلي أحمد فتحي ومروان محسن، بينما أحرز ثنائية الوصل كايو كانيدو وفينيسيوس دي ليما.

وجاءت أخر مواجهات الأهلي مع الأندية الإماراتيه عام 2018 أمام فريق الوصل في إياب ربع نهائي البطولة العربية للأندية في اللقاء الذي اقيم ملعب الوصل في أبو ظبي وانتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، افتتح الأهلي التسجيل عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 58، وتعادل للوصل الكوري الجنوبي سوك في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.