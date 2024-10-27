بالإنفوجراف.. حصاد جامعة أسيوط خلال أسبوع

أصدرت جامعة أسيوط، بالانفوجراف حصادها الأسبوعي، لأهم الأنشطة والبرامج والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 19 حتى 24 أكتوبر 2024، حيث افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، واللواء أ.ح. الدكتور محمد الغباري معرض إبداعات طلاب جامعة أسيوط "أكتوبر في وجدان الشباب"، على هامش احتفالية كُبرى بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.



• نظمت جامعة أسيوط؛ ندوة تثقيفية بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، حاضر خلالها اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق حول التخطيط الإستراتيجي للحرب، ورئيس جامعة أسيوط يؤكد أن الاحتفالية تستعيد ذكرى نصر أكتوبر العظيم الذي سيظل شاهداً على كفاءة القوات المسلحة وقوة إرادة الشعب.



• أهدى رئيس جامعة أسيوط؛ للواء أ .ح. دكتور محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق واللواء أ.ح. شريف سعيد صالح نائباً عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، درع الجامعة؛ تقديراً لجهودهما ودعمهما للجامعة.



• نجاح فريق طبي بوحدة إنقاذ جلطات الشريان الرئوي بمستشفي القلب بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة فتاة من جلطة حادة مفاجئة في الشريان الرئوي والدكتور المنشاوي يشيد بدور الوحدة الرائد في إنقاذ مرضي جلطات الشريان الرئوي في صعيد مصر.

• نظمت المكتبة الرقمية بالإدارة العامة بجامعة أسيوط دورة تدريبية بعنوان: "استخدام قواعد البيانات العالمية للأبحاث والدوريات والكتب الإلكترونية" بالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفة بالمجلس الأعلى للجامعات، تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



• ‏عقدت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط؛ ندوة توعوية حول"أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"؛ تحت اشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



