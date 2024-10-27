ضبط 4 أطنان أغذية ومشروبات فاسدة بالدقهلية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، ضبط 4 طن من المواد الغذائية والمشروبات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ويشتبه فى كونها فاسدة خلال حملة مكبرة نفذتها إدارة مراقبة الأغذية على منشآت بيع المواد الغذائية والمطاعم خلال الأسبوع الماضى.

ضبط 4 طن أغذية ومشروبات فاسدة خلال حملة على منشأت بيع المواد الغذائية:

وقال الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، أن اللجان تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى , قامت خلال الأسبوع الماضى بتفقد نحو 277 منشأة تبين أن 68 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جهتها كشفت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أن حملات الأسبوع الماضى تمكنت من تحرير 189 محضراً و سحب 74 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،إضافة إلى إعدام 1058 كجم من أغذية متنوعة، و 237 لترا من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.

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