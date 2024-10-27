انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في السنغال

انطلقت الحملة الدعائية للإنتخابات التشريعية في السنغال حيث تجري الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 نوفمبر المقبل على قدم وساق في مقرات الأحزاب.



وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ أن حزب باستيف الذي يتزعمه عثمان سونكو وكذلك حزب ائتلاف "سام سا كادو" الذي يرأس قائمته عمدة داكار "بارتيليمي دياز" اعلنوا استعدادهم لهذه الحملة.

ومن المقرر أن تستمر الحملة الانتخابية 21 يوما بمشاركة 41 قائمة من الائتلافات والأحزاب السياسية لإقناع الناخبين.

وكان الرئيس السنغالي "باسيرو ديومامي فاي" قد اعلن في 13 سبتمبر الماضي خلال خطاب إلى الأمة حل الجمعية الوطنية في البلاد وحدد 17 نوفمبر 2024 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.