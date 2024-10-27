خلال 24 ساعة.. ضبط 28380 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28380 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(1619) مخالفة السير بدون تراخيص.

(47) دراجة نارية مخالفة.

( 9973) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

( 1548) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(10) مخالفات موقف عشوائى.

(12) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.