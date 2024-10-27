بني سويف تستقبل فوجا من نادي روتاري في زيارة المعالم الأثرية والتاريخية

استقبلت محافظة بني سويف، فوجًا سياحيا من نادي روتاري، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يجرى تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ "د. محمد هاني غنيم" ،حيث كان في استقبال الفوج : رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة ، هبة السيد وكيل الإدارة ،محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة

تضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم ، وزيارة لدير العذراء بشرق النيل مركز بني سويف ، ثم تناول وجبة الغداء ، ليُختتم البرنامج بجولة للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش ومشاهدة بعض الجزر النيلية بالمجرى والتي تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب،فضلاً عن جولة بالممشى السياحي لكورنيش النيل

وقد أعرب أعضاء النادي عن سعادتهم بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتيسيرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي ، وهو ما يشجعهم دائما على تكرار الزيارة، ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة

وكان المحافظ "د. محمد هاني غنيم" قد كلف مسؤولي السياحة والوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة