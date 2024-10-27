نتنياهو: إسرائيل تخوض «حربًا وجودية»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواجه "حربًا وجودية" في ظل تصاعد التوترات الأمنية، مشيرًا إلى أن البلاد تدفع "أثمانًا مؤلمة" جراء هذه الحرب.

في أول تعليق له على حادث الدهس الذي وقع شمالي تل أبيب، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، بينهم عشرة في حالة خطرة، أكد نتنياهو أن الحرب قد فُرضت على إسرائيل. وذكر أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق النهائي في حادثة "غليلوت"، التي وقعت بالقرب من قاعدة عسكرية تضم مقر الموساد.

كما تناول نتنياهو في حديثه الهجوم الأخير على إيران، مؤكدًا أن الهجوم كان "دقيقًا وحقق أهدافه". وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي قد وجه ضربة قوية لقدرة إيران على الدفاع عن نفسها، فضلًا عن قدرتها على إنتاج صواريخ موجهة نحو إسرائيل.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حادث دهس مروع وقع شمال تل أبيب أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، بينهم 10 حالات خطرة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، وقع الحادث بالقرب من قاعدة "غليلوت" العسكرية التي تضم مقر الموساد.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن شاحنة يقودها منفذ العملية صدمت حافلة قرب محطة تجمع فيها جنود إسرائيليون بالقرب من القاعدة، مما أدى إلى هذا الحادث الدامي.