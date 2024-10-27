غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ترعى "مهرجان الطبخ الصينى"

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى، عن رعايتها لفعاليات مسابقة الطبخ الصيني لغير الصينيين، والتي تقام بالمركز الثقافي الصيني يوم السبت 7 نوفمبر المقبل.

المسابقة مخصصة للطهاة المصريين الذين لهم دراية بالمطبخ الصيني، وتهدف لنشر ثقافة المطبخ الصيني وعرض سحره الفريد، وقد تم رصد جوائز مالية كبيرة للفائزين بالإضافة الي شهادة تقدير من المركز الثقافي الصيني ويتم تغطيتها من التليفزيون المركزي الصيني.

لجنة تحكيم المسابقة تضم المستشار الثقافي الصيني وياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، وهاني يان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية السابق، وكبير طهاة السفارة الصينية بالقاهرة ، وواحد من أشهر الشيفات المصرية.

وحددت اللجنة المنظمة يوم 29 أكتوبر الجارى أخر موعد للإشتراك وفقاً للشروط التى أقرتها اللجنة ومنها أن الفرصة متاحة للمشاركة لجميع الطهاة (غير الصينيين) العاملين في المطاعم والفنادق المصرية أو المهتمين بالمطبخ الصيني التسجيل والمشاركة في المسابقة ، ويكون التسجيل والتصفيات الأولية من خلال الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، وسيتم تقييم الطلبات المقدمة بناءً على المعلومات الشخصية والخبرة والمهارات والجوائز والشهادات (وفقاً نموذج التقييم الأولي).

المسابقة تدور حول أفضل طهي لطبقين من المطبخ الصيني سواء من الدجاج الحلو والحامض، أو لحم البقر المسلوق ، وإختيار شيفات لخوض النهائيات، حيث يقوم المشاركون بإعداد الأطباق مباشرة أمام لجنة التحكيم التي ستقوم بتقييمها.

وأعربت اللجنة المنظمة عن تطلعها إلى مشاركة عدد كبير من الطهاه والهواه من أجل المساهمة معاً في دعم وتطوير ونشر ثقافة الطعام الصيني في مصر.

أما الحفل الختامي لمسابقة "الشيف الصيني الشهير" وحفل "ليلة المأكولات الصينية" يقام يوم 7 نوفمبر 2024 بفندق سولوكس القاهرة في الساعة 7 مساءً حيث يقدم المتنافسين فى التصفية النهائية، الأطباق التى يشاركون بها فى المسابقة والتي تخضع لتقييم لجنة التحكيم، ليتم إعلان أسماء الفائزين وتسليمهم الجوائز المادية وشهادات التقدير والتى يصل عددها 10 جوائز وفقاً للتالى:-

الفائز بالمركز الأول يمنح مكافأة مالية قدرها 20,000 جنيه مصري.

الفائزان بالمركز الثاني مكافأة مالية قدرها 15,000 جنيه مصري لكل منهما.

ثلاثة فائزين بالمركز الثالث مكافأة مالية قدرها 10,000 جنيه مصري لكل منهم

4 فائزين الجوائز التشجيعية، بمكافآت مالية قدرها 5000 جنيه مصري لكل منهم