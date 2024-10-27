بن غفير يصل موقع حادث الدهس فى جليلوت شمال تل أبيب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، عن وصول بن غفير إلى موقع حادث الدهس في جليلوت شمال تل أبيب.

وقبل قليل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم، إطلاق نار بالقرب من قاعدة عسكرية تزامنا مع عملية الدهس في محطة حافلات بمنطقة جليلوت شمال تل أبيب.

وأعلن إعلام اسرائيلي بوقوع نحو 50 مصابا بينهم 15 بجروح خطيرة في حادث الدهس قرب محطة للحافلات في جليلوت شمال أسرائيل وأطلق النار على سائق الشاحنة.

كما أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن هناك عددا من المصابين محاصرون تحت الشاحنة وهم في حالة خطيرة.

وتحدثت منصات تابعة لمستوطنين، بأن الحادث أسفر عن 7 قتلى، وهناك مصابين بحالة ميؤوس منها، وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه يقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص هناك.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شهود عيان، بأن عددا كبيرا من المصابين جنودا كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.