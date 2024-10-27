"هنو" يتفقد قصر ثقافة بنى سويف

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في جولة تفقدية بقصر الثقافة بشارع أحمد عرابي بمدينة بني سويف ،وذلك ضمن برنامج زيارته " اليوم" لبعض محافظات الصعيد، للوقوف على متطلبات دعم وتفعيل أجهزة وهيئات الوزارة والوقوف علي كافة التطورات لقصور الثقافة في الصعيد.

وخلال الزيارة ،تفقد الوزير والمحافظ مكونات قصر ثقافة بني سويف،والتي شملت :المسرح المكشوف،وقاعات المعارض،والمسرح الرئيسي والمكتبة ومسرح عرائس الأطفال،وغرفة الفنون الشعبية وغيرها من المباني والمكاتب الإدارية والفنية بالقصر،حيث أكد الوزير أهمية تطوير ورفع كفاءة المسرح المكشوف والمسرح الرئيسي،خاصة فيما يتعلق بتجديد المقاعد ونظم الإضاءة والصوتيات وغيرها من المتطلبات اللازمة لتحسين وتطوير منظومة العمل بالقصر،علاوة على توجيهاته ببحث سبل تعزيز دور قاعات المعارض لتعمل بصفة مستمرة من خلال التنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية من الجامعات والمدارس لاستضافة المعارض والفعاليات الفنية والثقافية في هذا الجانب

من جانبه أشار محافظ بني سويف،إلى أنه ناقش مع الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن خطة الوزارة، فيما يتعلق بتطوير ورفع ورفع كفاءة قصور وبيوت الثقافة،خاصة قصر ثقافة الشرق ، والتي تمثل حجر الزاوية في نشر الثقافة وممارسة الفنون بكافة ربوع مصر، بالإضافة إلى مناقشة تعزبز التعاون بين الوزارة والمحافظة في الارتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية، لاسيما تعزيز المشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان"من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول ،باعتبارها إحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وجدان الإنسان المصري وتساهم في بناء شخصيته

كما استعرض المحافظ بعض الجهود التي نفذتها المحافظة في دعم القطاع الترفيهي والثقافي، تضمنت الإشارة إلى تطوير الممشى السياحي لكورنيش النيل ،والذي تم اختياره "العام الماضي"من قبل الوزارة ، لاستضافة الفعاليات والأمسيات الثقافية ، بجانب توقف العديد من الرحلات للفنادق العائمة بالممشى خلال رحلاتها النيلية بين القاهرة وأسوان ، فيما يجرى العمل في إنشاء مرسى سياحي على الجانب الشرقي للنيل ، فضلاً عن استضافة منطقة واحة وهرم ميدوم للعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والعروض الفنية والقوافل الثقافية والمسارح المتنقلة

في المقابل أعرب الوزير عن سعادته بزيارة بني سويف في أول زيارة رسمية لهابعد تكليفه في التشكيل الوزاري الأخير، معبرا عن تقديره للمحافظ"د.محمدهاني غنيم"لما يبذله من مجهودات ملموسة ودعمه الجاد لتذليل العقبات أمام المشروعات المنفذة في القطاع،مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الفكرية والفنية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع، والعمل على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة