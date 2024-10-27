ماليزيا وسنغافورة ترسلان طائرتين لمساعدة الفلبين في عمليات الإغاثة من الإعصار

أرسلت ماليزيا وسنغافورة طائرتين لمساعدة الفلبين في عمليات الانقاذ والإغاثة التي تنفذها السلطات الفلبينية في المناطق المتضررة جراء العاصفة الاستوائية "ترامي".



وذكرت القوات الجوية الفلبينية - حسبما أفادت قناة (إيه بي إس.سي بي إن) الفلبينية اليوم /الأحد/ - أن طائرة شحن تابعة لسلاح الجو السنغافوري من طراز (سي-130) ومروحية تابعة لسلاح الجو الملكي الماليزي من طراز (إي سي 725) قد وصلتا إلى قاعدة "فيلامور" الجوية في مدينة "باساي" للمساعدة في عمليات النقل الجوي التي تقوم بها القوات المسلحة الفلبينية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو الإسبوع الماضي أن حكومة بلاده تواصلت مع الدول المجاروة طلبا للمساعدة في عمليات النقل الجوي والمساعدة بالأفراد لدعم جهود الإغاثة المحلية.

وكان المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها قد أعلن /صباح اليوم/ تضرر أكثر من 5.78 مليون شخص بمختلف أنحاء البلاد جراء العاصفة الأخيرة التي تسببت في حدوث فيضانات عارمة، مشيرا إلى أن منطقة "بيكول" كانت الأكثر تضررا من بين مناطق البلاد، تليها منطقتي "لوزون الوسطى" و"فيساياس الشرقية".

وأضاف المجلس أن 288 منطقة بالبلاد ما زالت مغمورة بمياه الفيضانات الناجمة عن العاصفة. فيما أفاد مكتب الدفاع المدني الفلبيني، في وقت سابق اليوم، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء العاصفة المعروفة محليا باسم "كريستين" إلى 90 قتيلا.

جدير بالذكر أن نحو 20 عاصفة وإعصارا كبيرا تضرب الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومقتل العشرات من المواطنين.