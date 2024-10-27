"المركزية للارشاد الزراعي" تواصل توعية المزارعين بالمحافظات حول ممارسات زراعة القمح

تواصل الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة، تنفيذ حملات التوعية وتنفيذ الندوات الإرشادية، لتوعية المزارعين ونقل التوصيات الفنية لهم، والممارسات الزراعية المناسبة، استعدادا لموسم زراعة القمح، وضمن فعاليات حملة معاك في الغيط، التي أطلقتها وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني.

وقالت الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية الإرشاد الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات الإرشاد وتوعية المزارعين والاستعداد الجيد لموسم زراعة القمح، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ ندوات إرشادية لتقديم الدعم الفني، والتوصيات والممارسات الزراعية الفنية إستعدادا لموسم القمح، وذلك بالمراكز الإرشادية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، في محافظات الأسكندرية، دمياط، والبحيرة، وبني سويف، للتجهيز وإعداد الأرض لزراعة القمح طبقا للسياسة الصنفيه لكل محافظة.

واوضحت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أنه تم تسليط الضوء على الممارسات الزراعية المناسبة لزراعة محصول القمح من الخدمة والزراعة واهم التوصيات الفنية والتعرف على المقاومة المتكاملة للحشائش.

واضافت أن ضمن الموضوعات التي تم تسليط الضوء عليها أيضا التغيرات المناخية واثرها على مواعيد زراعة القمح، وأهمية اختيار الموعد الأمثل للزراعة دون تبكير ودون تأخير؛ لما في ذلك من تأثير على جودة المحصول كماً وكيفاً، ولحمايته من الأمراض، إضافة إلى أهمية زراعة الأصناف المعتمدة المحسنة طبقاً للسياسة الصنفية بمنطقة مصر الوسطى، وحسب أحدث توصيات مركز البحوث الزراعية، كذلك المعاملات الزراعية المثلى لزراعة القمح، من ناحية تجهيز الأرض للزراعة، ومزايا الزراعة على مصاطب، والتخلص من مخلفات المحصول السابق والحشائش، وإضافة الأسمدة الفوسفاتية والبلدية.

واوضحت إسماعيل أنه تم خلال الندوات، التي حضرها عدد كبير من المزارعين بالمحافظات، الإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم وعرض أهم المشكلات التي تواجههم والحلول المناسبة لها.

واضافت أنه تم أيضا تنفيذ ٥ ندوات ارشاديه، حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان، فضلا عن تنفيذ ندوة حول تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأعلاف منها، بالتنسيق مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلا عن تنفيذ ندوة إرشادية حول زيادة القيمة المضافة وتقليل الفاقد في تسويق الحاصلات الزراعية، فضلا عن ندوة حول ريادة الأعمال الريفية والنفوذ إلى سوق العمل، وصناعة المنتجات التقليدية والحرف اليدوية، والتعبئة والتغليف، والتسويق الإلكتروني، وتدريب المرأة لمواجهة سوق العمل.

وفي سياق متصل تواصل حملة معاك في الغيط من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، والصفحات الرسمية للوزارة والجهاز الإعلامي لها، تلقى استفسارات وتساؤلات المزارعين حول جميع الموضوعات الفنية فيما يتعلق بالزراعة والإنتاج الحيواني.