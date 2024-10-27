نتنياهو: مصرون على استمرار القتال لتحقيق أهدافنا

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنهم مصرون على استمرار القتال لتحقيق أهدافهم.

وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية، بأنّ المجلس الوزاري المصغر سيجتمع مساء اليوم الأحد بوزارة الدفاع؛ لبحث ردّ إيران المحتمل على هجوم إسرائيل الأخير.

وفي السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إن إسرائيل تأمل أنْ يُنهي الهجوم الذي شنّته فجر أمس السبت تبادل الضربات مع إيران، لكي تركز على حرب غزة ولبنان".

وفجر أمس، أعلنت إيران أنّ ضرباتٍ إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت في "أضرار محدودة".

وأعلن الدفاع الجوي الإيراني، تصدّيه لهجمات إسرائيلية على نقاط في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، مشيرًا إلى وقوع "أضرار محدودة" في بعض المواقع، يجري التحقيق بشأنها، حسبما أوردت وكالة "مُهْر".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن انتهاء هجوم دقيق نفذه ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردًّا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها.

وقال بيان للاحتلال: إنّ الغارات الجوية، التي تم تنفيذها بناء على توجيه استخباري، شملت مواقع إنتاج صواريخ إيرانية أُطلقت نحو إسرائيل خلال العام الماضي.