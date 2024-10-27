"صحة الدقهلية": إنقاذ حياة طفل بمستشفى الجمالية عقب استئصال الطحال والكلى اليسرى

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى الجمالية المركزي من إنقاذ حياة طفل عقب تعرضه لحادث دهس أدى إلى نزيف داخلي .

إنقاذ حياة طفل في الدقهلية عقب استئصال الطحال والكلى اليسرى:

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن طوارئ المستشفى أُدخلت الحالة فور وصولها أجريت لها الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة؛ حيث تبين للفريق الطبي وجود نزيف داخلي جرى على إثرها استئصال الطحال و الكلى اليسرى.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى أنه عقب الجراحة تم حجز المريض بعناية الاطفال على جهاز تنفس صناعى لوجود نزيف على الرئة اليسرى لحين استقرار الحالة والعلامات الحيوية وتم بالفعل فصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لفريق الجراحة برئاسة الدكتور محمد زهيرى، استشارى جراحه الاوعيه الدموية ومدير المستشفى والدكتور احمد التوابتى، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور محمد زهيرى، أخصائى التخدير علاوة على فريقى العناية العامة وعناية الأطفال والتمريض متمنياً لهم المزيد من النجاح ومطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء، للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

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