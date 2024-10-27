ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة الدقهلية": إنقاذ حياة طفل بمستشفى الجمالية عقب استئصال الطحال والكلى اليسرى

الفريق الجراحي بمستشفى
الفريق الجراحي بمستشفى الجمالية المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى الجمالية المركزي من إنقاذ حياة طفل عقب تعرضه لحادث دهس أدى إلى نزيف داخلي .

 إنقاذ حياة طفل في الدقهلية عقب استئصال الطحال والكلى اليسرى:

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن طوارئ المستشفى أُدخلت الحالة فور وصولها أجريت لها الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة؛ حيث تبين للفريق الطبي وجود نزيف داخلي جرى على إثرها استئصال الطحال و الكلى اليسرى. 
من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى أنه عقب الجراحة تم حجز المريض بعناية الاطفال على جهاز تنفس صناعى لوجود نزيف على الرئة اليسرى لحين استقرار الحالة والعلامات الحيوية وتم بالفعل فصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي. 
وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لفريق الجراحة برئاسة الدكتور محمد زهيرى، استشارى جراحه الاوعيه الدموية ومدير المستشفى والدكتور احمد التوابتى، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور محمد زهيرى، أخصائى التخدير علاوة على فريقى العناية العامة وعناية الأطفال والتمريض متمنياً لهم المزيد من النجاح ومطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء، للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

txt

جولة مفاجئة لوكيل صحة الدقهلية بمستشفى جمصة المركزي

txt

صحة الدقهلية: تحصين 7500 سجين من النزلاء الجدد باللقاح الكبدي الفيروسي "بي"

WhatsApp Image 2024-10-27 at 11.30.37 AM (1)
WhatsApp Image 2024-10-27 at 11.30.37 AM (1)
WhatsApp Image 2024-10-27 at 11.30.37 AM
WhatsApp Image 2024-10-27 at 11.30.37 AM
WhatsApp Image 2024-10-27 at 11.30.36 AM
WhatsApp Image 2024-10-27 at 11.30.36 AM
الدقهلية مستشفى الجمالية المركزي مستشفى الجمالية وكيل صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية إنقاذ حياة طفل صحة الدقهلية