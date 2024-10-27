الأمن يداهم سوبر ماركت في القاهرة يبيع منتجات غذائية فاسدة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط القائمين على إدارة محل أغذية بالقاهرة وبحوزتهم كميات من السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من سيدتين - مقيمتين بدائرة القسم بتضررهما من إدارة "محل أغذية" لقيامهم ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وتم ضبط (المدير المسئول عن المحل – موظفين بالمحل) حال تواجدهم بالمحل عملهم لقيامهم بحجب السلع وعدم وجود فواتير أو بيانات تخص الإنتاج والصلاحية ، وعثر بداخله على ( قرابة 1,317 طن لحوم ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية غير صالحة للإستهلاك الآدمى – 365 كيلو جرام لحوم ذبح خارج السلخانة ويوجد عليها أختام مقلدة – 5 طن "أرز – سكر" حجب لإعادة بيعهم بالسوق السوداء – 902 لتر زيت مختلف الأنواع بدون فواتير – 580 لتر لبن بدون فواتير – 724 كيلو جرام جبن بدون فواتير ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.