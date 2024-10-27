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الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الجزائر يصل القاهرة اليوم للقاء السيسي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الجزائر
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يصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد مصر فى زيارة رسمية في إطار في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعتبر العلاقات المصرية ـ الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ حيث شهد تاريخ الدولتين دعمًا غير مسبوق ومساندة في الشدائد بشكل كبير، خاصة في أعقاب حرب 6 أكتوبر التي ساندت بها الجزائر مصر ودعمتها ماديا وسياسيا بشكل كبير ردا للجميل عند قيام الدولة المصرية بمساندة الجزائر في استقلاله عن فرنسا.

وشهدت العلاقات السياسية المصرية ـ الجزائرية تحسنا ممتازا أعقاب ثورة يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر والذي كان قد اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخابه.

وفي إطار التشاور المستمر يحرص رئيسا البلدين على دفع مسار العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، ومتابعة كافة قضايا الأمة العربية والتطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا والعراق وأزمة السودان وسوريا ولبنان والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي في الدائرة العربية والإسلامية والإفريقية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون