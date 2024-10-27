ضبط مرتكبى واقعة محاولة سرقة إحدى السيدات بالإكراه في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة محاولة سرقة إحدى السيدات بالإكراه بالمنيا.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ممرضة – مقيمة بدائرة المركز) مصابة بإشتباه شرخ بالجمجمة.

وبسؤالها قررت، بأنه عقب إنتهاء عملها بإحدى المستشفيات قامت بإستقلال سيارة " بدون لوحات معدنية" لمحل إقامتها ، كان يستقلها شخصان .. وأثناء ذلك حاول أحدهما سرقة محتويات حقيبة اليد الخاصة بها إلا أنها قامت بإلقائها خارج السيارة والقفز منها أثناء سيرها مما أدى لحدوث إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا من ضبط مرتكبا الواقعة (عنصران إجراميان "سبق إتهامهما فى العديد من القضايا أبرزها: شروع فى قتل، سرقات بالإكراه، سلاح وذخيرة، ضرب – مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار) وعُثر بحوزتهما على ( فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار – سلاح أبيض – كمية من مخدر الحشيش – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.