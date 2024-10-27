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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الطبق بـ 150 جنيهًا.. محافظ البحيرة تتفقد سيارات متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة - صور

محافظ البحيرة تتفقد
محافظ البحيرة تتفقد سيارات متنقلة لبيع بيض المائدة
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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، قافلة السيارات المتنقلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، والمحملة ببيض المائدة المقرر أن تُباع بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، إنتاج محطة الزهراء لإنتاج بيض المائدة بمنطقة جبارس بإيتاي البارود، وذلك بحضور م/ كامل غانم، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي.

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وضمن جهود محافظة البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية.

وخلال تفقدها للسيارات أكدت الدكتورة جاكلين عازر  حرص محافظة البحيرة على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، من خلال إطلاق قوافل غذائية تقدم منتجات عالية الجودة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرة إلى خطة المحافظة للتوسع في إطلاق المزيد من القوافل الغذائية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.  

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر أنه من المقرر إطلاق قافلة غذائية أوسع واشمل خلال الأيا المقبلة، ستضم مختلف السلع الغذائية الأساسية، بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار تناسب الجميع.

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