أوكرانيا تعلن إسقاط 41 طائرة روسية بدون طيار في آخر 24 ساعة

أعلنت قيادة القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني صباح اليوم الأحد اسقاط 41 طائرة روسية بدون طيار من أصل 80 طائرة اُستخدمت في مهمات قتالية على أوكرانيا أخر 24 ساعة.



وذكرت قيادة القوات الجوية في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن 32 طائرة من بين ال 80 فقدت التتبع، بينما توجهت واحدة نحو بيلاروسيا.

وأضاف البيان أنه "في ليلة 27 أكتوبر هاجمت روسيا بـ 80 طائرة بدون طيار، بما في ذلك طائرات بدون طيار من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة أُطلقت جميعها من مناطق أوريل وكورسك وبريمورسكو-أختارسك في روسيا..مع ذلك، تم التصدي للهجوم الجوي من قبل قوات الصواريخ الدفاعية الجوية والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة من القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية ".

وتابع البيان أنه اعتبارً من الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي، تم تأكيد إسقاط 41 طائرة بدون طيار للروس في مناطق أوديسا وميكولايف وخيرسون وكييف وسومي وكيروفوهراد وتشيركاسي وزيتومير وخميلنيتسكي وتشرنيجوف، كما تم اعتراض معظم الطائرات بدون طيار في منطقتي أوديسا وكييف. بالإضافة إلى ذلك، فُقدت 32 طائرة بدون طيار روسية من التتبع بينما توجهت أخرى نحو بيلاروسيا.