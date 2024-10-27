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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود وإصابة 14 خلال مواجهات مع حزب الله جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم /الأحد/ مقتل 4 من أفراده وإصابة 14 آخرين في معركة مع مقاتلي حزب الله في إحدى قرى جنوب لبنان مساء أمس.


ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء القتلى، وقال إنهم من قوات الاحتياط وجميعهم من كتيبة 8207 التابعة للواء ألون، وكان أحدهم حاخام الكتيبة والآخر قائد فصيلة والثالث نائب قائد سرية، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.
وأضاف أن من بين الجنود الـ 14 الجرحى، خمسة في حالة خطيرة، فيما قُتل ثلاثة من عناصر حزب الله في تبادل إطلاق النار. ولا تزال تفاصيل المعركة قيد التحقيق.

الجيش الإسرائيلي معركة مع مقاتلي حزب الله لبنان