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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا أغاثون يلقي عظة عن ”المسيح صانع العجائب ” بكنيسة السيدة العذراء بالكوم الأخضر

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 قام الأنبا أغاثون، أسقف الإيبارشية، صباح اليوم الأحد  بترؤس صلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الكوم الأخضر، حيث التقى بالمصلين وألقى عظة روحية بعنوان "المسيح صانع العجائب والمعجزات" 

وتضمنت العظة تأملات حول معجزات السيد المسيح ودورها في تجديد إيمان المؤمنين، وأهمية هذه المعجزات في حياة الكنيسة والأفراد.

 

,شارك  الأنبا أغاثون في صلاة القداس مجموعة من آباء الكنيسة، من بينهم القمص عبد المسيح بباوي، القمص كيرلس القمص شنودة، والقس شنودة سعد، إلى جانب القمص برنابا إسحق وكيل شؤون الخدمة بالإيبارشية، والقس صموئيل سامي سكرتير المطرانية، والشماس المكرس مدحت ملاك، والشماس المكرس ملاك فايز، وعدد كبير من شمامسة الكنيسة الذين أضفوا أجواءً روحانية على الصلاة بترانيمهم.

 

وتميز هذا اليوم بأجواء مباركة، إذ حرص الأنبا أغاثون على التواصل مع أبناء الكنيسة وتقديم الإرشاد الروحي لهم، مؤكدًا على أهمية الإيمان في حياة المسيحيين ودور الكنيسة في قيادة المؤمنين نحو التقرب إلى الله وحظي اللقاء بتفاعل كبير من أبناء القرية، الذين أعربوا عن سعادتهم بحضور الأنبا أغاثون وتقديرهم لدعمه المتواصل لهم وللكنيسة في مسيرتها الروحية.

السيدة العذراء القداس الألهي الكوم الأخضر