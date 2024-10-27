بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في ليتوانيا

توجه الناخبون في ليتوانيا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.



وسيختار المواطنون، في عشرات الدوائر الانتخابية، بين المرشحين لاستكمال البرلمان الجديد المؤلف من 141 مقعدا والمعروف باسم "سيماس" لولاية تمتد أربعة أعوام.

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها أثناء فترة وباء كوفيد-19 والفضائح السياسية التي تورط فيها العديد من الأعضاء الرئيسيين في مجلس الوزراء وتدفق المهاجرين من بيلاروسيا المجاورة قد تسببت في الإضرار بشعبية حكومة رئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيتي التي تولت منصبها في عام 2020.

ويحق لحوالي 4ر2 مليون ناخب التصويت لاختيار أعضاء البرلمان في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

يشار إلى أن سيمونيته قادت حزبها للفوز في الانتخابات البرلمانية في عام 2020، وتمكنت من تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبين هما حزب الحرية والحركة الليبرالية.