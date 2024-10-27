كاتب صحفي: وقوف الشعب المصري خلف القوات المسلحة يحقق النصر والتنمية

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار بالأمس إلى وجود تشابه بين الفترة ما بعد حرب 1967 والأوضاع الراهنة اليوم، معلقا: «هي مقارنة مهمة جدا وتؤكد على أهمية وقوف الشعب خلف القوات المسلحة، إذ إن تماسك الشعب المصري في الأزمات يحقق النصر والتنمية».

وأضاف «عفيفي»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب المصري وقف بجانب القوات المسلحة في الفترة بعد حرب 1967 رغم التحديات الكبيرة التي كانت موجودة، لكن كان هناك إرادة حقيقية لدى الشعب بتحقيق النصر واستعادة الأرض ووقف الاعتداء عليه.

ولفت إلى أنّ الشعب المصري تحمل الكثير بعد عام 1976، حيث كانت هناك أزمات اقتصادية، لكن الشعب كان يقف خلف القوات المسلحة والدولة من أجل إعادة تسليحها مرة أخرى ومجابهة الأزمات السياسية خاصة أنّ 80% من القدرة العسكرية المصرية جرى تدميرها في 1967.

وتابع: «تكاتف الشعب خلف القوات المسلحة مكننا من الانتصار في الحرب، وفي الوقت الحالي نجد الشعب بعد يوليو 2013 التف خلف القوات المسلحة من أجل محاربة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي كانت موجودة في سيناء».