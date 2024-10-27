"سلامة الغذاء" يعلن تقريره الأسبوعي الـ 40 لعام 2024

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 40 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 19 – 25 أكتوبر، أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة قامت بتسجيل 29 منتج و14 شركة ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 651 منتج جديد، وأصدرت 11 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، كما تم تسجيل 3 منشآت لتداول الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 69 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 57 شكوى وجاري فحص 12 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 867 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسوان، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، القاهرة، الوادي الجديد، المنيا، كفر الشيخ، الاسكندرية، البحر الأحمر، مدينتي الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 55 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.



وتم تسجيل 582 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 444 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 351 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 15 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، القليوبية، المنيا، السويس، كفر الشيخ، دمياط، الاسماعيلية، بني سويف، المنوفية والجيزة.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، البحيرة، الاسكندرية، بني سويف، الغربية والجيزة.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 82 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر والمنيا.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، الاسكندرية، الدقهلية وأسيوط.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 534 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 9 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، بني سويف، الشرقية، الجيزة، القليوبية والبحيرة.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 19 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.